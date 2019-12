© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, si esprime così a Sky Sport dopo la vittoria di Champions League in casa dell'Inter: "Uno pensa come può andare una partita, poi non sa cosa succederà. Ne primi minuti l'Inter ha pressato tanto e bene, tenendoci lì e non facendoci giocare. poi siamo usciti meglio con la palla. Loro pian piano si sono innervositi, gli hanno annullato diversi gol per fuorigioco e alla fine l'abbiamo vinta noi".

Giusta la classifica finale del raggruppamento con il Borussia davanti all'Inter?

"L'Inter aveva il livello per passare, senza dubbio. Hanno giocato grandi partite in questo gruppo, tipo Dortmund, anche se sono stati rimontati. Nel secondo tempo erano nervosi perché non arrivava il gol, e questo ha giocato un ruolo importante a nostro favore".