Barcellona, Valverde: "Il Siviglia ha le risorse per crearci problemi"

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa del Re contro il Siviglia: "Il Siviglia è una buona squadra, con giocatori in grado di risolvere la partita da un momento all'altro. Motivazioni? Aver vinto molte volte questa competizione non porta automaticamente ad avere meno motivazioni. Non ho dubbi sullo spirito che metteranno in campo i miei giocatori. Non so come giocherà il Siviglia, ma ha le risorse per farci male. La presunta pubalgia di Messi? Queste voci sono arrivate dall'Argentina, ed io ho non ho mai visto una diagnosi provenire da così tanti chilometri di distanza".