© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pareggio a sorpresa conquistato dal Barcellona che non è andato oltre il 2-2 in casa contro il Valencia. In conferenza stampa Ernesto Valverde però ha detto: "È stata una gara strana, hanno iniziato molto bene, già nella prima partita che Ter-Stegen ci ha salvato, poi la partita è stata la nostra ma c'è stato un momento in cui non stavamo bene e sono arrivati i loro due gol. Poi abbiamo segnato il primo, li abbiamo messi nella loro area, il secondo è arrivato e non abbiamo potuto riprendere la gara. Il Valencia si è svegliato, è una grande squadra e lo ha dimostrato oggi".