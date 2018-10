Barcellona, Valverde: "Kane è determinante. Ce lo aspettiamo al top"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Tottenham a Wembley: "Domani giocheremo in uno scenario incredibile, speriamo veramente di assistere ad una bella partita. Pochettino? Abbiamo un buon rapporto, ci rispettiamo l'un l'altro. Adesso abbiamo una bellissima chance per recuperare gioco e risultati. Wembley senza dubbio è il posto migliore per dimenticare una brutta settimana. Kane? E' un giocatore determinante, è inutile guardare i suoi numeri paragonati a quelli della passata stagione. E' un pericolo costante, in ogni azione. Ce lo aspettiamo nella sua forma migliore".