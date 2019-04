Barcellona, Valverde: "Messi? A Manchester gli è passato sopra un tir"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani contro il fanalino di coda Huesca: "L'Huesca non ha nulla da perdere, se la sta giocando e dovrà dare il tutto per tutto con l'obiettivo salvezza. Per questo quella di domani sarà una partita pericolosa per noi. Faremo diversi cambi di formazione ed è possibile che anche Messi riposi. Leo sta bene fisicamente, ma a Manchester ha ricevuto un brutto colpo. Gli è passato un tir sopra e dobbiamo riflettere sul suo utilizzo. Ci sta che resti in panchina, ma non dimentichiamoci che ci servono ancora dieci punti per diventare campioni".

Sulle otto giornate di squalifica a Diego Costa: "Otto giornate sono tante, non posso negarlo. Ignoro il motivo di una sanzione così pesante, pensavo però almeno a quattro visto che a Piqué è successa una cosa simile in passato".

Sul finale di stagione: "Abbiamo tutti delle sensazioni positive, ma il futuro è ancora tutto da scrivere e dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi".

Sul Triplete: "Non ne parliamo. Anche l'anno scorso eravamo vicini al Triplete, ma alla fine abbiamo vinto due titoli e non tre".