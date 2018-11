Barcellona, Valverde: "Messi contro l'Inter? Vedremo come starà"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il successo conquistato in rimonta sul campo del Rayo Vallecano, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato di Leo Messi e delle possibilità di vederlo in campo contro l'Inter nella sfida di martedì in Champions League: "Vedremo come starà, non so se ci sarà. Vedremo come si comporterà domani in allenamento. Luis Suarez meglio senza di lui? Tutti giochiamo bene con lui".