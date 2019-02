Barcellona, Valverde: "Messi? Deciderò domani, non voglio rischiare"

© foto di J.M.Colomo

Alla vigilia della sfida contro l'Athletic Bilbao, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato delle condizioni di Messi che è ancora in dubbio per la gara del San Mames: "Dobbiamo aspettare per decidere. L'altro giorno, non volevamo rischiarlo per il match di Copa e domani ci troviamo in una situazione simile. Vedremo quale decisione prenderò in base a ciò che mi dice e come si sente. Se sarà al 100%, giocherà. Se non lo sarà, vedremo. Io lo vedo molto bene".