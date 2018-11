Barcellona, Valverde: "Messi è pronto, può giocare 90 minuti"

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Betis: "Dembele out dai convocati? Non è una punizione. A volte chiamo dei giocatori e a volte altri, sempre con l'obiettivo di fare il meglio per la squadra. Messi e Umtiti? Sono convocati e quindi possono giocare. Non ci sono rischi. Possibile cessione di Dembele? Noi sul mercato dobbiamo rinforzarci. E' difficile trovare giocatori col suo talento. Noi dobbiamo semplicemente farà sì che possa esprimerlo. Malcom? Vedremo se la gara con l'Inter rappresenta un punto di svolta. Ha impiegato più tempo per capire i meccanismi ma ha un ottimo atteggiamento. Messi può giocare 90 minuti? Vediamo, intanto gli è passata la paura. L'ho visto bene e sicuro del suo gioco".