Dopo il successo conquistato nel derby, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha difeso Messi dalle critiche ricevute in nazionale: "Lionel Messi è lo stesso giocatore che può giocare in una squadra o in un'altra. Sarebbe lo stesso se giocasse in Australia. Dovete chiedere a lui sulla differenza con l'Argentina, per la sua selezione e il suo paese. Siamo lieti di averlo, è un lusso per me allenarlo".