Barcellona, Valverde: "Messi? Ieri avrebbe giocato in ogni caso"

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, intervistato da Movistar Partidazo, ha parlato così dopo il pareggio di ieri col Siviglia: "Abbiamo avuto delle difficoltà contro il Siviglia, ma non dimentichiamoci che avevamo di fronte un buon avversario. Messi? Avevo in mente di farlo giocare in ogni caso. Ha ancora qualche fastidio, ma non giocava da un po' di tempo ed era necessario farlo entrare perché non perdesse il ritmo di gioco". Probabile, dunque, che dopo aver saltato le due amichevoli della Nazionale argentina ed essere partita dalla panchina contro il Siviglia, la Pulce possa tornare titolare proprio contro la Roma in Champions, mercoledì prossimo.