Barcellona, Valverde: "Messi in campo mezzora? La decisione migliore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato al termine della semifinale di Copa del Rey pareggiata per 1-1 contro il Real Madrid: "Messi stava bene, ma preferisco non correre rischi al momento. Aveva qualche fastidio e abbiamo preso la migliore decisione, cioè quella di farlo entrare nella ripresa. Il gol subito all'inizio ci ha condizionato. A poco a poco siamo venuti fuori e abbiamo creato situazioni pericolose. Siamo riusciti a pareggiare e abbiamo fatto nostro il match. Il pari lascia tutto in discussione, non c'è un favorito. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Malcom e Semedo? Mi aspetto molto da loro, sono stati bravi. Coutinho? Tutti si aspettano molto da lui, ha avuto tre opportunità nella ripresa. È un grande giocatore e deve continuare a osare. Messi titolare al San Mames? Non lo so ancora, spero possa esserlo ovviamente".