Barcellona, Valverde: "Mi aspettavo di più da chi ha giocato meno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha commentato la sconfitta ottenuta in casa del Celta Vigo: "L'infortunio di Dembélé? Non sappiamo cosa sia successo. Non era stanco visto che aveva giocato pochi minuti in Champions. Si era anche riscaldato bene. In queste partite ci si aspetta che chi gioca meno mostri qualcosa. Ora dovranno capire cosa vuol dire perdere con la maglia del Barcellona. Dopo il loro gol non c'è stata reazione. Abbiamo controllato la partita ma non siamo stati pericolosi davanti"