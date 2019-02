© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, dopo la vittoria contro il Real Madrid nella semifinale di Copa del Rey. "Nella prima ha giocato meglio il Real e non stavamo bene perché ci spingevano in certe zone e il nostro ritmo era molto lento ma nella ripresa abbiamo giocato con più determinazione. Suarez? Io non credo che ci sono molti giocatori nella storia per essere in grado di fare tre gol a Madrid per due volte nella stessa stagione. Strano pensare che contro il Lione abbiamo tirato 25 volte senza riuscire a segnare".