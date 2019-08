Barcellona, Valverde: "Neymar non gioca con noi. Troppi pettegolezzi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, presentando la prossima sfida di campionato contro l'Osasuna, ha parlato anche del caso di mercato Neymar: "Non vedo l'ora che la sessione si chiuda, che sia tutto finito. Su Neymar non ho niente da dire: gioca in un'altra squadra e rispettiamo questo fatto. Da uno a dieci questa storia mi ha stufato 9,5. Queste situazioni avvengono perché si tiene il mercato aperto quando il campionato è già cominciato. Ci sono molti pettegolezzi, ma non dovrebbero interessarci. Certo è che se il mercato fosse chiuso, tutto ciò non accadrebbe. Non è comodo per noi, devo ammettere. In ogni caso non terrò conto di queste cose per fare le convocazioni: il caso di Coutinho a Bilbao era particolare, in quanto aveva già un accordo per partire".