Barcellona, Valverde: "Neymar? Non parlo di giocatori che non sono qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finalmente si ricomincia anche in Liga e il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell'esordio dei blaugrana contro l'Athletic Bilbao: "Non è semplice iniziare al San Mames, dobbiamo essere molto attenti. Vogliamo iniziare con il piede giusto e vincere il terzo campionato consecutivo.

Su Neymar il tecnico non si è sbilanciato: "Sono molto contento della squadra che ho. Non voglio parlare di giocatori che non sono qui. Rakitic? È un giocatore importante, speriamo che continuerà ad essere un gran giocatore. In questo momento fa parte della squadra".