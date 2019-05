© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente dimissioni in casa Barcellona: secondo quanto riferito dal portale online di Mundo Deportivo, il tecnico Ernesto Valverde, finito sul banco degli imputati per un finale di stagione complicato, non avrebbe intenzione di lasciare il proprio incarico. Il tecnico, infatti, avrebbe fatto sapere di considerarsi pronto a guidare i catalani anche nella prossima stagione: al Barça non resta, eventualmente, che la via dell'esonero.