Barcellona, Valverde: "Non temo che i tifosi ci chiedano il Triplete"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato così al termine della sfida vinta contro l'Athletic Bilbao con il risultato di 2-0: "Abbiamo avuto più intensità e determinazione nella prima frazione di gioco e siamo riusciti a trovare per ben due volte la via del gol; la ripresa, probabilmente, è stata condizionata dai primi quarantacinque minuti: non ci sono state grandi occasioni. Triplete? Non ho paura che i tifosi ce lo chiedano, se lo dicono è perché c'è la possibilità. Adesso arriva una fase fondamentale della stagione per le nostre ambizioni".