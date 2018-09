Barcellona, Valverde: "Rafinha potrà aiutarci, Dembelè talento incredibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Huesca, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato dell permanenza di Rafinha che alla fine non ha più lasciato i blaugrana: "Il fatto che un giocatore desideri avere dei minuti a disposizione accade ad ogni giocatore, abbiamo parlato di cosa potrebbe accadere e lui ha deciso di restar. Penso che possa aiutarci, ma vediamo come procede la stagione, le partite, ma ha cose buone. La rosa? Affronteremo le gare con quello che abbiamo, sono contenta della squadra. Dembelè? Abbiamo tutti bisogno di continuità. Ousmane ci porta molte cose, ha un talento incredibile e speriamo che lo metta al servizio della squadra, siamo contenti di come sta giocando".