Barcellona, Valverde: "Rakitic alla festa? Si assumerà responsabilità"

Alla vigilia della sfida contro il Getafe, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa anche di Ivan Rakitic, finito nel mirino della critica per essere andato a Siviglia per una festa dopo l'eliminazione col Liverpool: "Ho parlato con lui, voleva parlarmi e abbiamo discusso di quella situazione. Lui è un professionista incredibile. È vero che andò a Siviglia per stare con la sua famiglia e ha camminato in strada, tanto che alcuni si sono fatti le foto con lui. Non è in punizione, è uscito e penso che vada bene. Devi uscire e assumerti la responsabilità".