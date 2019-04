© foto di Federico Gaetano

Anche Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del razzismo nel calcio, dopo i recenti fatti che hanno coinvolto il giovane Kean della Juventus durante la sfida con il Cagliari: "È una questione di educazione generale, sembra che il pubblico abbia il diritto di sfogarsi con l'attaccante, con l'arbitro e con l'allenatore. Il razzismo è una cosa estrema, è incredibile visto il periodo in cui viviamo. Non fino a che punto siamo stati permissivi. Ripeto, è una questione di educazione".