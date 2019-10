© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Martedì il Barcellona tornerà in campo e affronterà il Valladolid. Per la gara del turno infrasettimanale Ernesto Valverde potrà contare su Sergi Roberto che ha recuperato da un problema al ginocchio mentre Umtiti si sta allenando ancora a parte per un ematoma e difficilmente sarà della gara.