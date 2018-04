Barcellona, Valverde riflette sul futuro: potrebbe lasciare

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da AS, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde starebbe pensando di lasciare la squadra nonostante il doppio titolo conquistato in patria (Liga e Copa del Rey). I catalani sono ancora imbattuti in campionato e hanno conquistato la Coppa battendo per 5-0 il Siviglia di Montella.