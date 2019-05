© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool: "Il risultato della partita d'andata non cambia niente, dobbiamo considerare la partita come se fosse la prima gara. Dobbiamo scendere in campo e vincere".

Come affronterete questa sfida? "Ogni squadra ha un suo stile di gioco e portarlo in campo è importante. Pensare che sia importante mantenere sempre il controllo della palla però non è giusto perché loro vogliono che sia così per alzare il pressing. Dobbiamo solo pensare ad attaccare bene e cercare di vincere senza calcoli".

Rischio "Roma bis"? "L'anno scorso a Roma non abbiamo giocato bene ed è stata un'esperienza molto utile. Il calcio ci offre una seconda possibilità ma sappiamo che il nostro avversario proverà ancora a batterci. Non puoi pensare di essere già in finale, dobbiamo dare tutto perché sappiamo che l'ambiente sarà rovente".