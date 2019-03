Barcellona, Valverde: "Sfida difficile contro il Betis, ma ci serve la vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani il Barcellona sarà di scena in casa del Betis Siviglia ed Ernesto Valverde è certo che sarà una gara difficile per i blaugrana: "Abbiamo esaminato la partita di andata. Sappiamo che tipo di squadra è il Betis e cosa dobbiamo fare. In quella gara abbiamo sofferto molto e perso. È una partita importante domani. Sappiamo come sono motivati ​​contro noi perché combattono su tutto il campo. Questi punti contano molto perché poi resteranno solo 10 giornate".