Barcellona, Valverde si lascia scappare il possibile sostituto di Iniesta

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde si è già proiettato alla sfida contro il Chelsea in programma mercoledì. Alla domanda sul possibile sostituto di Iniesta ha risposto: "Denis (Suarez, ndr) era il profilo ideale, ma si è fatto male l'altro giorno, gli stessi Coutinho e André Gomes sono profili validi". E con l'infortunio di Denis Suarez e Coutinho non eleggibile rimane per esclusione il portoghese.