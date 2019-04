Barcellona, Valverde si sente già campione: "Allegria immensa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha commentato così in conferenza stampa la vittoria ottenuta sul campo dell'Alaves e il 26° titolo a un passo: "So che l'Atletico Madrid lotterà fino alla fine, ma sono molto felice. Proviamo un'allegria immensa, ma ancora non abbiamo vinto. Abbiamo ottime sensazioni, non vediamo l'ora di essere campioni".