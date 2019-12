Barcellona, Valverde: "Sicuro che il Clasico si giocherà regolarmente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro il Real Madrid: "Sono convinto che si giocherà senza problemi. Non temo che venga rinviata la partita. Le persone possono esprimersi liberamente basta che ci sia il rispetto per tutti. Il rinvio di Rayo-Albacete come precedente? Non so cosa accadrà da ora in poi, so solo che il calcio dovrebbe unire e non dividere. Noi pensavamo di giocare anche lo scorso 26 ottobre, era normale per noi ed è normale pensare oggi che non accadrà niente. Il Var? Era chiaro che con l'avvento della tecnologia, le controversie e le polemiche non sarebbero sparite".