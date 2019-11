© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Battere lo Slavia Praga vorrebbe dire per il Barcellona mettere più di un piede negli ottavi di finale di Champions League. Della sfida contro i cechi in programma domani al Camp Nou ha parlato oggi in conferenza stampa il tecnico dei catalani Ernesto Valverde: "Per domani ci immaginiamo una gara a senso unico, ma lo Slavia ha un'identità ben precisa che per poco non li ha portati alla vittoria a San Siro. Domani mi aspetto una gara simili, con un grande impegno fisico. Suarez? Il suo non è un infortunio importante, ma lo valuteremo domani per la gara di sabato. De Jong? Si sta ancora adattando. Ha bisogno di spazio per muovers in campo e il dispendio di energie lo porta anche a non essere sempre al meglio, ma il suo lavoro è di grande aiuto alla squadra. Quanto pesa la sconfitta contro il Levante? Aumenta sicuramente la pressione e adesso siamo costretti a toglierci di dosso quella zavorra. In ogni caso dobbiamo sempre rispettare lo Slavia che è una grande squadra".