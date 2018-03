Barcellona, Valverde sull'eventuale ritorno di Neymar: "Speculazioni"

© foto di J.M.Colomo

Oggi la stampa catalana ha riportato la notizia della volontà di Neymar di tornare al Barcellona. Interpellato in merito, il tecnico blaugrana Ernesto Valverde si è così espresso in conferenza stampa: "Mi sembra una speculazione che non so da dove arrivi e nemmeno dove andrà a finire. Non possiamo parlare di speculazioni".