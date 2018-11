Barcellona, Valverde sulla Superlega: "Esiste già la Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, dopo il pari esterno con l'Inter, ha parlato in conferenza stampa anche dell'ipotesi Superlega spiegando di non sentirne il bisogno: “Non saprei. Non conosco certi dibattiti, per me la Champions è già una Superliga, ogni volta c'è grande spettacolo sia in campo che sugli spalti. Ci sono tante partite di grande livello".