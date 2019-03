Barcellona, Valverde: "Temo lo United, non molla mai. Non siamo favoriti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde in conferenza stampa ha parlato della sfida tra il suo Barcellona e il Manchester United che vedremo ai quarti di finale di Champions League: "Difficile. Sono i quarti di finale della Champions League. Lo United è un club storico, sarà una sfida bellissimo. Vengono da una grande serie di risultati positivi e la sfida è aperto, soprattutto dopo quello che hanno fatto contro il PSG. Non mollano mai. Barcellona favorito? Non oserei dire questo, né devo farlo, non porta a nulla, le gare bisogna vincerle".