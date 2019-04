Barcellona, Valverde: "Tre punti domani per festeggiare il titolo con i tifosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Levante: "È una gara da non sottovalutare, il Levante è in corsa per la salvezza e queste squadre ottengono la maggior parte dei punti nelle ultime giornate. Noi però vogliamo vincere per laurearci campioni. È una gara che aspettiamo da tutta la stagione, sarà bello festeggiare il titolo con tutti i nostri tifosi. Vincere la Liga è importante, perché segna tutta la stagione: in campionato devi essere all'altezza in diversi momenti e situazioni se vuoi essere campione a fine anno".