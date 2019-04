© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Successo importante conquistato dal Barcellona che dopo 85 minuti di 0-0 ha battuto 2-0 un Atletico Madrid in dieci dal 27' per l'espulsione di Diego Costa. Dopo la gara Ernesto Valverde ha detto: "Sono stati tre punti fondamentali, ma ce ne sono ancora tanti. Il lavoro, come tutto, deve essere finito. L'Atletico è secondo in classifica, ha una grande squadra e ha combattuto fino alla fine con dieci giocatori. È vero che l'espulsione ha influito sul ritmo del match perché si è fermato e ci sono stati diversi problemi. Non abbiamo finito di imporre il nostro ritmo nel resto del primo tempo, ma nel secondo siamo stati migliori di loro. Oblak è un grande portiere e ha fatto le sue parate, poi i nostri giocatori hanno dovuto migliorare. Ora abbiamo una partita molto importante mercoledì, l'idea è di competere su tutti i fronti e provare a vincere ogni partita".