Barcellona, Valverde: "Turnover necessario con lo United alle porte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro l'Huesca, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha detto: "Spero che alla fine questo punto ci servi. Se non avessimo vinto contro l'Atlético sicuramente la squadra sarebbe stata diversa. E' chiaro che ci piace vincere sempre, ma questo match aveva alcune connotazioni speciali. Veniamo da una partita a Manchester e abbiamo un'altra partita martedì di Champions che per noi è molto importante. Tenendo conto del programma e della distanza in campionato ho pensato che fosse giunto il momento di apportare delle modifiche. C'erano molti cambi, anche un cambio di modulo e nuovi giocatori. Alla fine nelle difficoltà abbiamo conquistato il risultato migliore".