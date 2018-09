Barcellona, Valverde: "Tutto più giusto col VAR. Meglio essere davanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde dopo l'8-2 rifilato all'Huesca ha detto: "E' solo l'inizio, conferisco un'importanza relativa all'essere leader per i gol segnati. Valencia e Atlético sono dietro, certo se devo scegliere, è meglio essere in vantaggio. VAR? Ci abitueremo ad esultare in ritardo. Alla fine tutto è più giusto e sembra che non influenzi le dinamiche del gioco".