Barcellona, Valverde: "Un lusso avere Messi in squadra"

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, parla della vittoria contro il Chelsea e del passaggio del turno in Champions League. Queste le sue parole riporta dal sito marca.com: "Il Chelsea è una grande squadra, ha giocatori straordinari e sapevamo che sarebbe stato molto complicato. Hanno dimostrato di essere una squadra molto difficile e abbiamo giocato una delle gare più complicate della stagione. Dembélé? Lo hanno costretto a fare tanto lavoro anche in difesa. Ha persino evitato nella ripresa una chiara occasione da gol. Messi? Averlo in squadra è un lusso, è così decisivo che in qualsiasi gioco puoi creare il pericolo, il nostro gioco di attacco lo attraversa e qualsiasi azione lo rende migliore".