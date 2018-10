Barcellona, Valverde verso il Clàsico: "Il Real più è ferito e più è pericoloso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista del big match contro il Real Madrid: "Il Clàsico non è meno Clàsico perché non ci sono Messi e Ronaldo. Anche prima di loro c'era tensione e spettacolo, addirittura volavano teste di maiale in campo. Loro stanno attraversando un momento difficile, ma hanno qualità e giocatori sufficienti per superare qualsiasi assenza e qualsiasi difficoltà. Tutti devono guardare avanti, anche loro senza Ronaldo e, in questo caso, noi senza Leo. La chiave della partita sarà il nostro gioco ma sappiamo che il Real Madrid più è ferito e più è pericoloso".