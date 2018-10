Barcellona, Valverde: "Vidal arrabbiato? Non lo so. Contro il Valencia gara pericolosa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Valencia, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde in conferenza stampa ha parlato di Arturo Vidal, che in settimana pare aver manifestato molto fastidio nei confronti delle scelte dell'allenatore attraverso i social: "Siamo una squadra e questo è evidente. Non mi ha detto niente, non so se è arrabbiato per la gara o per un incidente domestico", ha spiegato Valverde che poi sulla gara del Mestalla ha aggiunto: "Sarà una gara difficile e il Mestala rende tutto ancora più pericoloso. L'anno scorso abbiamo pareggiato alla fine ma adesso loro non hanno ancora vinto in casa e sanno che i tifosi aspettano una vittoria".