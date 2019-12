© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto a Barça TV al termine di Real Sociedad-Barcellona, il tecnico blaugrana Ernesto Valverde ha così analizzato il pari di Anoeta: "Vogliamo sempre vincere. Sembrava avessimo iniziato male, e questo li aveva stimolati. Sicuramente è stata una bella partita, intensa dall'inizio alla fine. Il fallo finale su Piqué? Penso che l'arbitro lo abbia esaminato - afferma il mister iberico -, ma dalla panchina non abbiamo poi visto tanto. Se siamo pronti per il Clasico? In alcuni momenti siamo stati bene, altri no. Mercoledì sarà una gara diversa, con motivazioni speciali. Odegaard? Ora che gioca con continuità stiamo vedendo il tipo di calciatore che è".