© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona si è riunito a Miami per un vertice di mercato straordinario. Josep Maria Bartomeu, presidente e vicepresidente, e i vertici del club catalano stanno discutendo della situazione di Philippe Coutinho. Secondo quanto riportato da AS, il giocatore può trasferirsi in Premier League, ma c’è poco tempo per poter chiudere operazioni in uscita verso l’Inghilterra. La cessione del brasiliano è fondamentale per arrivare a Neymar, dunque i vertici blaugrana dovranno capire come muoversi in caso di eventuali offerte.