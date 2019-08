Victor Valdes, ex portiere del Barcellona ed oggi allenatore della Juvenil 'A' dei blaugrana, ha così parlato dell'esordio di Ansu Fati in prima squadra, con il 17enne che ha lasciato tutti a bocca aperta: "Fosse per me, lo terrei per tutta la vita perché ha delle gambe perfette. È un talento purissimo, e devi dargli la libertà di cui ha bisogno, senza ingabbiarlo dentro schemi o altro. Ho una stima particolare nei suoi confronti, perché la sua storia mi ricorda la mia. Dopo la partita mi ha chiamato, ed è stato un orgoglio: gli ho detto però di non scordarsi da dove viene. Rappresenta un percorso difficile e la selezione da superare. Non ho alcun dubbio su di lui, perché ha giocato con i migliori. È un assassino dell'area, perciò è uno dei miei re".