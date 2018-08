Barcellona, Vidal: "Col VAR il Bayern avrebbe due Champions in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Mundo Deportivo, il nuovo centrocampista del Barcellona Arturo Vidal ha parlato della prossima stagione e ripercorso la sua avventura al Bayern Monaco: "Sono qui per vincere tutto, anche se il mio trofeo preferito è la Champions League. Bayern Monaco? Col VAR avrebbe vinto due Champions in più e il Real Madrid, di conseguenza, oggi ne avrebbe due meno in bacheca".