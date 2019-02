Barcellona, Vidal: "Importante tornare a vincere ma servirà di più a Lione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo di misura conquistato sul Valladolid, il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal ha parlato alla tv ufficiale del club: "Era importante vincere dopo le ultime partite in cui non siamo riusciti a farlo, dobbiamo migliorare molto, ora dobbiamo riposare per la Champions League. È vero che abbiamo creato molte occasioni e non siamo riusciti aconcretizzare. L'importante è che abbia vinto. Dobbiamo migliorare molto per martedì. Personalmente sono molto contento del supporto dei tifosi, continuerò a lasciare il mio cuore sul campo per far innamorare il popolo del Barça".