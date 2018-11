Barcellona, Vidal: "Mi raserò la cresta solo quando mi ritirerò"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il PSV, Arturo Vidal parla della sua capigliatura: "Mi raserò la cresta quando lascerò il calcio. Il mio sogno è vincere la Champions, ma questo non ha a che vedere con il mio stile. Manterrò la cresta fino a che non mi ritiro".

Sul suo impiego: "Sono molto più contento perché sto giocando di più. Inoltre le partite giocate con la Nazionale (dove ha segnato una doppietta, ndr) mi hanno dato fiducia".