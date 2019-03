Barcellona, votato il gol più bello di sempre: vince Messi col Getafe

© foto di J.M.Colomo

Leo Messi ha segnato il gol più bello della storia del Barcellona. Così hanno votato i tifosi culé riconoscendo il capolavoro contro il Getafe il 18 aprile 2007. Nell'occasione la Pulga prese palla prima della metà campo, per poi arrivare a segnare cinque giocatori, portiere compreso, palla al piede per poi depositare la palla in rete. Un capolavoro paragonabile alla famigerata rete di Diego Armando Maradona in Argentina-Inghilterra ai Mondiali del 1986 in Messico. Al secondo posto ancora Leo Messi, contro l'Athletic in finale di Copa del Rey nel 2015.