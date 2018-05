Barcellona, Yerry Mina partirà in prestito: quattro club interessati

© foto di J.M.Colomo

Futuro in prestito per Yerry Mina, 23enne difensore arrivato al Barcellona in inverno. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, il club catalano sarebbe intenzionato a cederlo a titolo temporaneo. Le possibili destinazioni? Siviglia, Valencia, Villarreal e Celta Vigo.