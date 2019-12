Bartomeu è sicuro: "Messi non lascerà mai il Barcellona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josep Bartomeu ha parlato del futuro di Lionel Messi nel Barcellona nel corso di una lunga intervista a Catalunya Radio: "Vorrei fargli firmare un altro contratto mentre sono presidente. Penso che continuerà a giocare con noi fino al ritiro. Non ho dubbi che andrà così e smetterà quando più ne avrà voglia. Essendo il miglior giocatore del mondo e forse della storia, fino a che non deciderà di fermarsi, noi gli rinnoveremo il contratto. Non lascerà mai il club".