Bartomeu esclude il ritorno di Neymar: "Se ne è andato e non tornerà"

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha escluso un possibile ritorno di Neymar. Nei giorni scorsi la stampa catalana ha ribadito come il brasiliano senta la nostalgia di Barcellona e che spinga per tornare a vestire la maglia blaugrana: "Neymar se ne è andato e non tornerà. Il suo ritorno non è previsto".