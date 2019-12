© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Clásico si giocherà". Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, non ha dubbi sul regolare svolgimento del Barcellona-Real Madrid in programma mercoledì prossimo al Camp Nou. "Ci sono tutti i presupposti e le garanzie per giocare, dovrà essere una feste dello sport e del senso civico. Il Clásico non sarà posticipato di nuovo", sono le sue parole riportate da Mundo Deportivo.