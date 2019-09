Bartomeu: "Tre club volevano Neymar. Lui voleva solo il Barcellona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha dichiarato a Barça TV: "È stata un'estate tranquilla tranne il caso Neymar. La rosa era formata, però il PSG ha aperto la porta di Neymar e si è considerata questa operazione come un extra. Quindi è stata avviata una trattativa che non è andata a buon fine. È stata una nostra speranza perché lui stesso ha mostrato il suo desiderio a venire".

Sull'offerta al PSG: "Abbiamo parlato di scambio di contropartite tecniche ma i nomi li ha fatti il PSG, non noi. L'operazione era pertanto dare un giocatore in prestito con obbligo di riscatto per la stagione successiva".

Sul ruolo di Neymar nella trattativa: "Ha fatto quello che doveva fare, ossia comunicare al suo club la volontà di essere ceduto. Ha fatto il possibile, però quest'anno giocherà nel PSG. Non è che non abbiano voluto vendere il giocatore al Barcellona, semplicemente non vogliono vendere i migliori giocatori. Se c'era il Real Madrid dietro? So che c'erano tre squadre, però Neymar ha detto al PSG che voleva andare solo al Barcellona".